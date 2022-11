Formazioni ufficiali Argentina-Messico, Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Argentina-Messico, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida tra americani al Lusail Iconic Stadium, con la formazione di Scaloni obbligata a vincere per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 20. Queste le scelte dei due ct.

FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina: E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria

Messico: Ochoa; Araujo, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez; Herrera, Chavez, Guardado; Vega, Lozano