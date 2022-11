Formazioni ufficiali Arabia Saudita-Messico: Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Arabia Saudita-Messico, match dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d’inizio alle 20:00 con le due nazionali in cerca del pass per gli ottavi. Risultato obbligato per Herrera e compagni che hanno bisogno della vittoria, ma la differenza reti incombe e può essere criterio decisivo. Ecco le scelte dei commissari tecnici di Herve Renard e Gerardo Martino.

Le formazioni ufficiali di Arabia Saudita-Messico

Arabia Saudita (4-3-3): Alowais; Alghannam, Alamri, Altambakti, Albulayhi; Alhassan, Abdulhamid, Kanno; Albrikan, Alshehri, Aldawsari

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Chavez, Pineda; Lozano, Martin, Vega