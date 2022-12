Follia mondiale in Argentina: tifosi sfondano la porta dell’Obelisco e si arrampicano in cima (VIDEO)

di Giorgio Billone 51

Degenera la festa “mondiale” in Argentina, dove una folla oceanica si è radunata a Buenos Aires nei pressi dell’Obelisco per celebrare la vittoria del terzo Mondiale da parte dell’Albiceleste. In attesa del passaggio del pullman con Messi e compagni, però, alcuni tifosi hanno decisamente perso la testa. Tralasciando le classiche scene di donne e uomini completamente nudi e in preda all’alcol, si è rischiata la tragedia quando alcuni tifosi, quasi tutti di giovane età, hanno sfondato le porte dell’Obelisco e sono riusciti a penetrarvi all’interno, arrampicandosi per 67 metri fino alla sommità del monumento. Da lì uno di loro si è affacciato, rischiando di precipitare nel vuoto, per sventolare una bandiera della Seleccion. In alto ecco il video.