Finale Argentina-Francia, chi vince quanti soldi prende? Ecco il montepremi Fifa

Quanti soldi guadagna la squadra che vincerà i Mondiali 2022 in Qatar? Questa la domanda che si pongono molti appassionati di calcio o semplici curiosi in vista della finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia. Le due squadre si sfideranno al Lusail Stadium, contendendosi una storica vittoria, la gloria, ma anche un assegno non indifferente. Andiamo a scoprire insieme il montepremi Fifa.

Il prize money complessivo della Fifa ammonta a 440 milioni di dollari. Ogni squadra ha percepito 1.5 milioni di dollari prima dell’inizio dei Mondiali per far fronte a tutte le spese necessarie. Le formazioni eliminate ai giorni hanno guadagnato 9 milioni, quelle out agli ottavi ne hanno invece intascati 13. Per quanto riguarda le nazionali fuori ai quarti, i soldi presi sono 17 milioni. Quindi la Croazia, terza classificata, ne ha guadagnati 27 ed il Marocco, quarto, 25. Infine, nella finale ci saranno 12 milioni in ballo: la vincitrice riceverà 42 milioni di dollari, la squadra sconfitta in finale 30.