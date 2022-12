Festa Argentina, tifosi si lanciano da un ponte sul pullman coi giocatori: uno cade nel vuoto (VIDEO)

di Giorgio Billone 57

Sta sfociando nel caos e nell’anarchia più totale la festa dell’Argentina per le strade di Buenos Aires. Il pullman scoperto sul quale viaggiano i giocatori campioni del mondo, con il capitano Messi e il ct Scaloni i più acclamati dalla folla oceanica, è stato preso d’assalto dai tifosi in festa, molti dei quali ubriachi. Ma il “pericolo” disordini viene dall’alto: chi ha organizzato la sfilata del pullman, infatti, non ha tenuto conto evidentemente che non sarebbe stata una buona idea passare sotto dei ponti, o comunque non ha fatto sì che questi venissero controllati.

E’ così che il pullman è stato messo a repentaglio da alcuni tifosi che hanno ben pensato di calarsi tuffandosi da un ponte per finire proprio dentro allo spazio scoperto riservato ai giocatori, lanciandosi con il mezzo in corsa dalla balaustra del ponte sulla strada sottostante. Un tifoso, stando a un video che circola sul web, è riuscito a centrare il bersaglio, ma è stato poi fatto scendere con la forza, mentre un altro tifoso ha mancato il pullman ed è finito a terra, con un volo che probabilmente ha anche provocato conseguenze serie per la sua salute. In alto ecco il video.