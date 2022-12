Festa Argentina, oltre 4 milioni di persone riunite a Buenos Aires. E sui social: “Invadiamo l’Uruguay”

E’ festa grande in Argentina per la vittoria della terza coppa del mondo. La squadra è tornata dal Qatar ed è pronta a sfilare per le strade di Buenos Aires davanti a una folla oceanica di persone. Tra episodi al limite e disagi come la sospensione completa dei mezzi pubblici, sono oltre 4 milioni i tifosi radunati nel centro della capitale e sui social in molti fanno ironia: “Ora possiamo prenderci l’Uruguay, siamo già più di loro”.