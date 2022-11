Fenomeno Mbappè: aggancia Zidane per gol in nazionale. A 23 anni è a -3 da Trezeguet

Fischiano le orecchie a Pelè e Zinedine Zidane. Kylian Mbappè ha agganciato O’Rey per numero di gol (7) al Mondiale prima dei 24 anni di età e ha eguagliato Zizou nella classifica dei marcatori della storia della nazionale francese. Autore di una doppietta contro la Danimarca (2-1), l’attaccante del PSG ha segnato il suo 30esimo e 31esimo gol con la maglia dei Blues in 62 apparizioni. Zidane – che naturalmente occupava posizioni di campo più arretrate – ha disputato 108 partite. Davanti a Mbappè, ci sono solamente David Trezeguet (34), Karim Benzema (37), Michel Platini (41), Antoine Griezmann (42), Olivier Giroud e Thierry Henry (51). Alle sue spalle, già superati oggi, due leggende: Just Fontaine (30, anche se lui impiegò solo 21 partite) e Jean Pierre Papin (30).