Federcalcio francese: “Nessun raduno a Parigi. I Bleus vogliono tornare a casa”

Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, ha annunciato che non ci sarà “nessun raduno” in Place de la Concorde a Parigi per celebrare il ritorno dei Bleus in Francia. Le Graet ha spiegato che i calciatori della Francia sconfitti ieri ai rigori dall’Argentina nella finale dei Mondiali di calcio vogliono “tornare a casa”. La ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ai microfoni di France Inter, aveva annunciato un possibile raduno per festeggiare un cammino comunque mitico e storico di Mbappè (scarpa d’oro) e compagni. “Torneremo”, ha scritto intanto il campione del Psg sui social.