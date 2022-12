Eric Wahl, fratello del giornalista statunitense Grant Wahl, ha parlato della morte del fratello, verificatasi ieri sera durante la semifinale tra Olanda e Argentina. Parlando dagli Stati Uniti, infatti, Eric non crede alla versione ufficiale dei fatti del Qatar, secondo cui ci sarebbe stata una bronchite ad aver portato alla morte il fratello, ma sostiene fortemente come sia stato ucciso per le sue manifestazioni a favore del mondo LGBT. Come spiega Eric Wahl infatti: “Mi chiamo Eric Wahl. Vivo a Seattle. Sono il fratello di Grant Wahl. Sono gay. Sono la ragione per cui ha indossato la maglietta con la bandiera arcobaleno durante i Mondiali. Mio fratello era sano. Mi ha detto nei giorni scorsi che aveva ricevuto minacce di morte. Non credo che sia semplicemente morto. Credo che sia stato ucciso e vi prego di aiutarmi è collassato allo stadio, gli è stata fatta la rianimazione poi è stato portato con un Uber all’ospedale dove è morto. Abbiamo parlato con il dipartimento di stato e la moglie Celine è in contatto con Ron Klain e la Casa Bianca”.