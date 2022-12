Emiliano Martinez fuori controllo: sul pullman mostra un fantoccio con la faccia di Mbappé (FOTO)

Emiliano Martinez fuori controllo durante la festa dell’Argentina per le via di Buenos Aires. Nel corso della sfilata con il pullman per le strade della capitale, poi interrotta per motivi di ordine pubblico, il portiere dell’Albiceleste, che si è già fatto ampiamente notare per il carattere istrionico e sopra le righe, ha ancora una volta dato spettacolo esagerando: l’estremo difensore, infatti, ha mostrato un fantoccio con incollato il volto di Mbappé. Un gesto criticato da tantissimi e che sta facendo il giro del web, ecco la foto.

Emiliano Martinez est désormais le joueur le plus détestable du monde, comment c’est possible un tel comportement pour un pro ? quelqu’un peut lui rappeler qu’il lui a mis un quadruplé sur son front ? Tu mets les pieds en France on va te flécher ton oncle, sombre merde pic.twitter.com/VWOJHdHzWS — Panam’s75 (@panams75) December 20, 2022