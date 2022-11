Ecuador, Valencia: “Vogliamo continuare a sognare. Spero di esserci contro il Senegal”

Con tre gol segnati, Enner Valencia è l’attuale capocannoniere dei Mondiali in Qatar. “Voglio ancora aiutare il mio Ecuador, martedì spero di essere in campo contro il Senegal” ha dichiarato il capitano dell’Ecuador, ieri uscito in barella durante la gara contro l’Olanda per un infortunio al ginocchio. Grazie alle sue reti, i sudamericani sono in testa al girone A con quattro punti e in piena lotta per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. “Vogliamo continuare a sognare in grande. Per noi la partita contro il Senegal sarà come una finale e io spero davvero di poter essere in campo” ha aggiunto Valencia.