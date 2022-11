Ecuador-Senegal in tv: data, canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Ecuador-Senegal, match valido per la terza giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022. Grande sfida al Khalifa International Stadium, con le due formazioni obbligate a vincere per raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. L’Ecuador è attualmente in seconda posizione a quota 4 punti, mentre il Senegal ha un solo punto in meno. Appuntamento oggi, martedì 29 novembre, alle ore 16. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport + HD (numero 58).