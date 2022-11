Ecuador, Alfaro: “Valencia in dubbio, giocheremo per vincere”

“Valencia ha una distorsione al ginocchio, ma ha un cuore grande e vuole essere in campo in tutte le battaglie della nostra Nazionale”. Il ct dell’Ecuador, Gustavo Alfaro, ha parlato in conferenza stampa sulle condizioni di Valencia, in dubbio per il match di domani contro il Senegal. “Vuole esserci e, ovviamente, la sua leadership è qualcosa di cui noi abbiamo bisogno – aggiunge l’allenatore -. È un giocatore straordinario, è uno che sceglierei sempre per la mia squadra. Cercheremo di averlo pronto per la gara. Se non sarà pronto per giocare dall’inizio spero che possa essere della gara anche da subentrante”.

“Giocare per il pari? Non possiamo cambiare il nostro stile di gioco. Non penseremo soltanto al pareggio. Ho detto ai miei giocatori che se giochiamo cercando il pari non avremo successo. Dobbiamo essere protagonisti. Questo è il nostro calcio”, ha concluso Alfaro.