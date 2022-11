Ecuador, Alfaro: “L’eliminazione è un duro colpo, sono immensamente triste”

Il commissario tecnico dell’Ecuador, Gustavo Alfaro, in seguito alla sconfitta per 2-1 subita contro il Senegal che ha sancito l’eliminazione dei sudamericani dai Mondiali di Qatar 2022, ha manifestato tutta la propria amarezza in conferenza stampa: “Sono immensamente triste. È un duro colpo, una grande frustrazione per noi. Essere eliminati è veramente doloroso. Ma l’Ecuador non deve perdere di vista ciò che questi ragazzi hanno realizzato. È una generazione molto giovane. Ora ha acquisito esperienza, che servirà in futuro. Non ho dubbi che avranno la loro vendetta”.

“Ora ci vorrà un po’ di tempo per decidere sul resto della mia carriera, non so bene quale decisione prenderò. Adesso non è il momento di prendere una decisione. Devo fermarmi un po’ e vedere se voglio continuare ad allenare“, ha concluso Alfaro.