Dybala segna il rigore, la Roma esulta: “Daje Paulino” (VIDEO)

di Redazione 52

La Roma esulta per il rigore segnato da Paulo Dybala nella finale dei Mondiali. La società giallorossa ha pubblicato un video che mostra la squadra intenta a tifare per il compagno di squadra nel cinema del centro sportivo di Albufeira, che sta ospitando i giallorossi nel ritiro invernale. “Daje Paulino”, si sente dopo l’esultanza per il rigore realizzato dalla Joya. Dybala è ora il sedicesimo giallorosso a vincere il Mondiale da tesserato della Roma.

VIDEO