Dumfries provoca gli argentini, espulso nel finale: l’esultanza era rivolta contro di lui

Un finale rovente dentro e fuori dal campo. Olanda-Argentina, quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022, verrà ricordata a lungo per le emozioni che ha regalato e anche perché è stata la partita con più cartellini della storia della Coppa del Mondo. Risse da far west, momenti di tensione pura soprattutto quando Paredes ha calciato la palla verso la panchina orange. La tensione ed il nervosismo si sono trascinati anche ai calci di rigore dove i giocatori olandesi hanno cercato di disturbare e di provocare i giocatori argentini che dovevano andare a tirare i calci di rigore. Su tutti Denzel Dumfries, espulso anche nel finale dall’arbitro Lahoz. E l’esultanza dei giocatori dell’Argentina, al termine del rigore di Lautaro Martinez, sarebbe rivolta soprattutto a lui. Un finale rovente che poi si è trascinato anche in zona mista: con le parole al veleno di Messi nei confronti di Van Gaal e nei confronti di Weghorst. Insomma, Olanda-Argentina, è stata tutt’altro che una partita banale.