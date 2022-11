Diffidati Spagna-Germania: i tedeschi a rischio squalifica in vista della Costa Rica

La Germania torna in campo dopo la brutta sconfitta subita contro il Giappone all’esordio. Nella seconda giornata del gruppo E ai Mondiali di Qatar 2022, i tedeschi affrontano la Spagna e saranno costretti a vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Ma ci sono diffidati nella formazione di Flick in vista della sfida contro la Costa Rica? La Germania non ha giocatori a rischio squalifica.