Diffidati Qatar-Senegal, i senegalesi a rischio squalifica in vista dell’Ecuador

Ci sono diffidati tra le fila del Senegal prima della sfida contro il Qatar e a rischio squalifica in vista dell’ultima sfida dei gironi contro l’Ecuador? La risposta è sì. Per i Mondiali di Qatar 2022 infatti, il regolamento prevede l’entrata in diffida già dalla prima ammonizione, venendo poi squalificati in caso di seconda ammonizione. Per questo, per il Senegal, i diffidati sono 2: Nampalys Mendy e Idrissa Gana Gueye. Una notizia di certo non bella per i senegalesi in vista dell’ultimo turno dei gironi contro gli ecuadoregni .