Diffidati Polonia-Argentina, argentini a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Polonia-Argentina, gli argentini a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo il grande spavento della prima giornata, la vittoria della seconda è valsa la possibilità di qualificarsi vincendo e probabilmente anche con un pareggio. Ma per Scaloni c’è da stare attento anche ai diffidati a rischio squalifica: si tratta del solo Montiel, per fortuna dell’Albiceleste.

