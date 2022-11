Diffidati Messico-Arabia Saudita, sauditi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Messico-Arabia Saudita, i sauditi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A caccia di un sogno la squadra di Renard, che per essere certa di volare alla fase a eliminazione diretta ha bisogno di una vittoria contro i centramericani. Ci sono però tanti diffidati che in caso di cartellino giallo andrebbero a scontare un turno di squalifica: si tratta di Al Owais, Abdulhamid, Albulayhi, Al Amri, Al Dawsari e Al-Abed.