Diffidati Messico-Arabia Saudita, messicani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Messico-Arabia Saudita, i messicani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Fase a eliminazione diretta che appare francamente un miraggio per la formazione nordamericana, che deve vincere e anche sperare in un risultato favorevole dall’altro campo. Occhio però per il Tata Martino anche ai diffidati, ben cinque: si tratta di Sanchez, Moreno, Araujo, Herrera e Alvarado.