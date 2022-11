Diffidati Iran-Stati Uniti, iraniani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Iran-Stati Uniti: ecco gli iraniani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Tesissimo spareggio con in palio la fase a eliminazione diretta per la formazione mediorientale, che deve anche stare attenta ai due calciatori in diffida che in caso di cartellino giallo saranno squalificati per il prossimo impegno: nel dettaglio, si tratta di Pouraliganji e Rezeaian.