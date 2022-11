Diffidati Inghilterra-Stati Uniti, statunitensi a rischio squalifica in vista dell’Iran

Ci sono diffidati prima di Inghilterra-Stati Uniti tra le fila degli statunitensi a rischio squalifica in vista dell’Iran? La risposta è sì: Berhalter infatti deve rammaricarsi per i ben quattro giocatori che sono stati ammoniti contro il Galles e che per questo motivo sono subito finiti nell’elenco dei diffidati. Ai Mondiali di Qatar 2022, infatti, si entra subito in diffida dopo un cartellino giallo rimediato e al successivo si deve scontare un turno di squalifica. Questi i quattro diffidati degli Usa in vista dell’ultima giornata dei gironi: Dest, McKennie, Ream e Acosta.