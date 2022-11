Diffidati Inghilterra-Stati Uniti, inglesi a rischio squalifica in vista del Galles

Ci sono diffidati prima di Inghilterra-Stati Uniti tra le fila degli inglesi a rischio squalifica in vista del Galles? La risposta è no: per fortuna del ct Gareth Southgate, nessun calciatore dei Tre Leoni è stato ammonito contro l’Iran, e per questo tutti hanno evitato di finire subito in diffida. Bisogna infatti ricordare che ai Mondiali di Qatar 2022 si è diffidati già dopo il primo cartellino giallo e squalificati per un turno qualora si rimedia il secondo in una partita successiva.