Diffidati Inghilterra-Francia, inglesi a rischio squalifica in vista delle eventuali semifinali

I diffidati di Inghilterra-Francia: ci sono inglesi a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale che la squadra dei Tre Leoni potrebbe raggiungere battendo i francesi? Per fortuna di Southgate, incredibilmente non ci sono diffidati: il motivo risiede nel fatto che nessun calciatore britannico ha rimediato un cartellino giallo nelle prime quattro partite. Dunque “fedina” pulita per tutti i giocatori a disposizione di Southgate.