Diffidati Inghilterra-Francia, francesi a rischio squalifica in vista delle eventuali semifinali

I diffidati di Inghilterra-Francia: ci sono due francesi a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale che i Blues agguanterebbero qualora dovessero battere i Tre Leoni. Si tratta di due pedine importanti per Deschamps, che sono stati ammoniti fin qui in queste prime quattro partite del torneo e rischiano ora di essere squalificati qualora dovessero rimediare un altro cartellino giallo: Aurelien Tchouameni e Jules Kounde.