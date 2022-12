Diffidati Giappone-Croazia, giapponesi a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale

I diffidati di Giappone-Croazia, i giapponesi a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. I nipponici hanno vinto il girone e sono riusciti ad approdare nella fase a eliminazione diretta. Per loro che hanno battuto Spagna e Germania, lo scontro con i croati potrebbe essere complesso: occhio comunque ai diffidati, che non dovranno prendere un cartellino giallo se vorranno giocare anche l’eventuale quarto. Si tratta di Endo, Yoshida, Taniguchi e Yamane, tutti già gravati di un giallo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

DIFFIDATI CROAZIA

SEGUI LA DIRETTA