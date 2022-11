Diffidati Galles-Iran, gli iraniani a rischio squalifica in vista degli Stati Uniti

Ci sono diffidati tra le fila dell’Iran prima della sfida contro il Galles e a rischio squalifica in vista dell’ultima sfida dei gironi contro gli Stati Uniti? La risposta è sì. Per i Mondiali di Qatar 2022 infatti, il regolamento prevede l’entrata in diffida già dalla prima ammonizione, venendo poi squalificati in caso di seconda ammonizione. Per questo, per l’Iran, ci sono due diffidati: Alireza Jahanbakhsh e Morteza Pouraliganji. Una notizia non buona quindi per gli iraniani in vista dell’ultimo turno dei gironi contro gli statunitensi.