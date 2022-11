Diffidati Galles-Inghilterra, inglesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Galles-Inghilterra: ecco gli inglesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Missione quasi compiuta per la nazionale dei Tre Leoni, decisamente a un passo dalla qualificazione agli ottavi. Buone notizie, tra l’altro, per Southgate, visto che la sua selezione è l’unica senza calciatori diffidati: nessuno è stato ammonito nelle prime due partite, fedina pulita e nessun calciatore può saltare gli eventuali e probabili ottavi di sabato.