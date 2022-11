Diffidati Galles-Inghilterra, gallesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Galles-Inghilterra: ecco i gallesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Situazione molto complicata per la formazione britannica che in questo derby con gli inglesi deve anche prestare attenzione ai cartellini. Sarebbe un peccato, infatti, qualificarsi per gli ottavi ma, in caso di ammonizione, dover rinunciare a Bale, Mepham, Rodon che sono i tre diffidati.