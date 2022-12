Diffidati Francia-Marocco, i marocchini a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

E’ tutto pronto per la seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, che andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 dicembre alle ore 20:00. A sfidarsi saranno Francia e Marocco, ovvero i campioni del mondo in carica contro la grande sorpresa di questa edizione del torneo. In vista dell’eventuale finale, prevista domenica 18 dicembre, gli uomini guidati da Walid Regragui potranno essere molto tranquilli sotto il punto di vista dei cartellini, poiché non ci saranno giocatori presenti nella lista dei diffidati. Il regolamento, infatti, prevede che al termine dei quarti di finale le sanzioni disciplinari vengano azzerate, così da evitare che qualche calciatore possano saltare l’attesissima finale della rassegna iridata.