Diffidati Ecuador-Senegal, senegalesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Ecuador-Senegal: ecco i senegalesi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. Ben cinque i giocatori che in caso di cartellino giallo saranno squalificati per la prossima partita, che la formazione africana spera possa essere proprio nell’eliminazione diretta: in caso di ammonizione saranno fermati Mendy, Gueye, Dia, Ciss, Ali, massima attenzione dunque in casa africana.