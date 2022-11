Diffidati Croazia-Canada: i croati a rischio squalifica in vista del Belgio

La Croazia torna in campo dopo il pareggio a reti bianche contro il Marocco all’esordio. Nella seconda giornata del gruppo F ai Mondiali di Qatar 2022, i croati affrontano il Canada per andare a caccia dei tre punti e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Ma ci sono diffidati nella formazione di Dalic in vista della sfida contro il Belgio? La Croazia non ha calciatori a rischio squalifica.