Diffidati Belgio-Marocco: i belgi a rischio squalifica in vista della Croazia

Il Belgio torna in campo dopo la vittoria di misura sul Canada all’esordio. Nella seconda giornata del gruppo F ai Mondiali di Qatar 2022, i belgi affrontano il Marocco per andare a caccia di un’altra vittoria e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Ma ci sono diffidati nella formazione di Martinez in vista della sfida contro la Croazia? Sono ben tre i giocatori a rischio squalifica: Yannick Carrasco, Thomas Meunier, Amadou Onana.