Diffidati Australia-Danimarca: i danesi a rischio squalifica degli ottavi di finale

Grande sfida all’Al Janoub Stadium. La Danimarca affronta l’Australia nell’ultima giornata del gruppo D ai Mondiali di Qatar 2022 per cercare di andare a caccia della qualificazione agli ottavi di finale, ed è costretta a vincere contro gli australiani per conquistare la seconda posizione. Ma ci sono diffidati nella formazione di Hjulmand in vista degli eventuali ottavi? Sono ben quattro i giocatori a rischino squalifica: Christensen, Cornelius, Jensen e Kristensen.