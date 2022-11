Danimarca, infortunio al ginocchio per Delaney: il suo Mondiale è già finito

Il Mondiale 2022 di Thomas Delaney è già finito e nella peggior maniera possibile. Il centrocampista della Danimarca si è infatti infortunato durante il match contro la Tunisia, valida per la fase a gironi, riportando un problema al ginocchio. I tempi di recupero sono di quattro settimane, perciò la sua esperienza in Qatar è già volta al termine. “Mancherà molto un giocatore come lui, ma ne abbiamo altri pronti a sostituirlo” ha dichiarato il ct Hjulmand. La Danimarca non è andata oltre lo 0-0 al debutto contro la Tunisia, tuttavia è ancora in piena corsa per la qualificazione.