Dalla Spagna: “L’Al Sadd si aggiunge alla corsa per Cristiano Ronaldo”

L’Al Sadd, squadra che milita nel massimo campionato del Qatar, si aggiunge alla corsa per il tesseramento di Cristiano Ronaldo. Svincolato, fresco della delusione mondiale, CR7 cerca un club per chiudere la stagione 2022/2023 dopo la rescissione col Manchester United. Il 37enne attaccante portoghese vorrebbe restare a giocare in Europa ad alti livelli ma finora non sono arrivate proposte vicine alle sue richieste d’ingaggio. L’offerta da 200 milioni di euro arrivata dall’Al Nassr in Arabia Saudita ha aperto la ‘corsa’. Stando ad “As”, l’Al Sadd – che in rosa ha Andre Ayew e Santi Cazorla – vorrebbe provare a convincere l’ex attaccante di Real e Juve mettendo sul piatto, oltre a una ricca proposta economica, un progetto sportivo più allettante.