Dal Portogallo: “Il Qatar convoca l’ambasciatore portoghese dopo le parole del presidente Rebelo de Sousa”

di Redazione 39

Secondo la CNN/Portugal il governo del Qatar avrebbe convocato l’ambasciatore del Portogallo a Doha dopo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, sui diritti umani calpestati nel Paese arabo. Un caso diplomatico, che ha fatto scattare il governo qatarino. Non sarebbero state prese misure più drastiche solo in nome, secondo l’emittente, della ‘”antica amicizia fra i due Paesi”. Il Ministero degli esteri portoghese ha tuttavia smentito la notizia. Secondo quest’altra fonte l’ambasciatore si sarebbe recato presso il ministero omologo qatarino per preparare appunto l’arrivo di Rebelo de Sousa, seguendo la pratica abituale in questi casi.