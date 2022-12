Croazia, Pasalic: “Pronti a nuova battaglia, in pochi si sarebbero aspettati di vederci in semifinale”

“Dopo aver eliminato il Brasile, la prima favorita, ora siamo pronti ad accogliere l’Argentina. Abbiamo dimostrato di saper gestire le partite con le più grandi. Il nostro segreto? La forza mentale. Dopo quanto era accaduto in Russia quattro anni e mezzo fa in pochi si sarebbero aspettati che saremmo riusciti già ora a ripetere una cosa del genere. Essere tra le migliori quattro è già un successo irreale, ma non vogliamo fermarci qui. Ora il focus è sull’Argentina, sarà un’altra partita storica. Siamo pronti per una nuova battaglia” Queste le parole dialla vigilia della semifinale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Croazia. Il centrocampista dell’Atalanta ha poi aggiunto: “Non dobbiamo pensare troppo a loro e dobbiamo scendere in campo con coraggio. Puntando sulla nostra straordinaria forza mentale, il nostro carattere, lo spirito di squadra: il fatto stesso che passiamo i rigori così agevolmente parla da sé. Non direi che è solo fortuna, anche i giocatori che non hanno molta esperienza hanno tirato senza fare errori”.