Croazia-Argentina è la prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, in programma martedì 13 dicembre alle ore 20:00 italiane. Grande attesa per scoprire quale sarà la prima finalista della Coppa del Mondo 2022, dopo che la Croazia ha clamorosamente eliminato il Brasile ai rigori e l’Argentina invece ha avuto la meglio sull’Olanda nell’altro quarto di finale di questa parte di tabellone. Una sfida tutta da vivere, con Leo Messi protagonista attesissimo per l’ultima occasione della carriera di salire sul tetto del mondo con la nazionale albiceleste.

TV E STREAMING – La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiUno, oltre che in diretta streaming su RaiPlay. Sportface vi racconterà la semifinale nel dettaglio con aggiornamenti live, video, pagelle, highlights e tanto altro ancora.