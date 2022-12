Croazia-Marocco, finale terzo posto Mondiali Qatar 2022: data, orario, diretta tv e streaming

Sarà Croazia-Marocco la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali di Qatar 2022. La partita, in programma sabato 17 dicembre alle ore 16:00 italiane, vedrà di fronte due squadre reduci dalla delusione della sconfitta in semifinale ma comunque grandissime protagoniste di questa Coppa del Mondo. Spesso la “finalina” viene bistrattata, ma è comunque in palio il podio del Mondiale. Tra l’altro si ritroveranno di fronte le due squadre che hanno superato il girone F: Croazia e Marocco hanno iniziato l’una contro l’altra il loro Mondiale e lo finiranno ancora una volta insieme.

ORARI, TV E STREAMING – La partita sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 16:00 su RaiUno, oltre che in diretta streaming su RaiPlay. Sportface vi racconterà Croazia-Marocco in tempo reale con aggiornamenti live, pagelle, highlights, video e tanto altro ancora.