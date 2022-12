Croazia-Marocco 2-1, Bounou: “Grande partita, complimenti a tutti”

Il portiere del Marocco, Yassine Bounou, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine della finale per il 3° e 4° posto dei Mondiali 2022 in Qatar: “Volevamo la vittoria, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto comunque una grande partita e per questo faccio i complimenti ai miei compagni. Complimenti, ovviamente, anche alla Croazia per il terzo posto“. L’estremo difensore in forza al Siviglia ha poi aggiunto: “Recuperare dopo la semifinale contro la Francia non è stato facile, ma avevamo un intero popolo insieme a noi. Siamo molto felici del Mondiale che abbiamo disputato“.