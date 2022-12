Croazia in festa dopo la vittoria con il Brasile: strade bloccate e fuochi d’artificio

di Sofia Cioli 2

E’ festa in Croazia dopo la clamorosa vittoria ai calci di rigore contro il Brasile e la conquista delle semifinali ai Mondiali di Qatar 2022. Tutto il Paese è sceso in piazza per festeggiare, strade bloccate e fuochi d’artificio in tutta la Nazione per l’impresa dei ragazzi di Zlatko Dalic. Di seguito alcuni video.