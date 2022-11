Croazia, il ct Dalic: “Non ci interessano le voci sul Belgio, hanno ottimi calciatori”

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, non ha intenzione di farsi condizionare dalle ultime vicende che hanno riguardato il prossimo avversario, il Belgio: “Le liti? Non ci lasceremo ingannare da queste voci. Loro sono una grande squadra, con ottimi calciatori”. La nazionale balcanica ha due risultati su tre a disposizione nell’ultimo mach del girone. Nella squadra allenata da Roberto Martinez dovrebbe giocare dal primo minuto l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. “E’ un grande calciatore, al top da diversi anni”, ha messo in evidenza il suo ex compagno di squadra Mateo Kovacic. “Contro il Belgio – ha continuato il centrocampista – faremo vedere il nostro vero valore, quello che ci ha permesso di battere 4-1 il Canada”.