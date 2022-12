Croazia, Erlic: “Siamo un gruppo meraviglioso. Modric merita la Coppa”

“Siamo davvero un gruppo meraviglioso. In allenamento andiamo più forte che in partita, per consentire ai titolari di essere al top. E se poi qualcuno entra dalla panchina è prontissimo: contro il Brasile si è visto. I giocatori più esperti come Modric, Brozovic, Kovacic e Lovren trascinano i giovani e il mix è perfetto“. E’ la forza del gruppo ad aver trascinato la Croazia alle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. A raccontarlo è il difensore del Sassuolo Martin Erlic, intervistato da La Gazzetta dello Sport. “C’è il legame con la nostra terra e il nostro popolo, un senso di appartenenza incredibile che ci è stato trasmesso dai nostri nonni – aggiunge il neroverde -. La bandiera per noi è sacra, quando suona l’inno l’emozione è fortissima. La guerra ha lasciato tracce profonde e ci ha dato tanta forza per affrontare la vita. Siamo pochi, ma siamo uniti“.

“Dalic ci aveva lasciato un giorno di riposo, ma ci siamo ritrovati spontaneamente in palestra. È la mentalità che ci ha portato fino a qui” ha detto Erlic. E su Modric: “Quando parlo di lui mi viene la pelle d’oca per quello che rappresenta e per il modo in cui sta in mezzo a noi e si comporta con i giovani. Merita di chiudere l’esperienza con la nazionale con il titolo mondiale“.