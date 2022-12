Croazia, Dalic: “Oggi era una battaglia, siamo stati bravissimi. Gvardiol miglior difensore del mondo”

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha commentato il pareggio ottenuto con il Belgio e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mi devo complimentare con i miei giocatori per aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. Oggi era una battaglia contro una grande squadra, siamo stati bravissimi soprattutto nel primo tempo e nel complesso per un’ora”.

Poi aggiunge su Gvardiol: “Per me è il miglior difensore al mondo, il più completo a soli 20 anni. Gioca come se fosse in campo da anni, con tanta esperienza e convinzione.