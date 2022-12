Croazia, Dalic: “Gvardiol il miglior difensore al mondo”

Josko Gvardiol è tra le rivelazioni di questo Mondiale in Qatar. Il difensore centrale della Croazia è da tempo accostato al Chelsea, che spinge per chiudere prima che il prezzo aumenti ulteriormente. Anche il Ct croato Dalic loda il suo giocatore, allargando il discorso all’intero reparto: “Josko Gvardiol è il miglior difensore centrale del mondo”, ha detto il tecnico.“Siamo orgogliosi di lui. Dejan Lovren è di grande supporto, dentro e fuori dal campo. Domagoj Vida aiuta altrettanto con ulteriori consigli. Sono felice di vedere come lavorano insieme tutti quanti”.