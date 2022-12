Croazia, Dalic: “Bronzo che vale oro, risultato fantastico che dedico a Blazevic”

“Questa medaglia di bronzo vale come quella d’oro, abbiamo vinto una partita difficile. È una medaglia che dedico a tutto il popolo croato, a tutti coloro che ci amano nel Paese e nel mondo. Abbiamo vinto due medaglie ai Mondiali, in pochi si aspettavano questo risultato con diversi giocatori che militano nel campionato croato. È bello tornare a casa da vincitori”. Così Zlatko Dalic si gode la medaglia di bronzo vinta dalla Croazia battendo il Marocco nella “finalina” dei Mondiali di Qatar 2022. Un traguardo che arriva a quattro anni dal secondo posto a Russia 2018, e che il ct croato dedica “Miroslav Ciro Blazevic. È l’uomo che ha iniziato tutto questo, voglio dirgli che questa medaglia è tutta per lui. Posso anche vincere cinque medaglie, ma lui rimarrà l’allenatore di tutti gli allenatori”.