Croazia-Canada, Herdman: “Partita decisiva. Polemiche coi croati? Mia moglie li sta cercando”

“E’ un momento decisivo, un test infernale. Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare a un Mondiale. Non c’è bisogno di motivazioni extra per questa squadra”. Lo ha detto il ct del Canada, John Herdman, in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro la Croazia ai Mondiali di Qatar 2022. Inevitabile una domanda sulla frase che ha generato infinite discussioni nel paese ex jugoslavo, quell’“Andiamo a fottere la Croazia” che ha provocato anche un fotomontaggio di un quotidiano croato che in copertina ritrae Herdman nudo con le parti intime ricoperte con la foglia del Canada, e una domanda inequivocabile: “Hai dimostrato di avere la bocca, hai anche le pa…?”.

La risposta è ironica: “Quando ricevi un messaggio da tua moglie che ti dice che devi iniziare ad allenarti prima di tornare a casa, sì, pensi che sta succedendo qualcosa. Mia moglie vi sta cercando ragazzi, vorrebbe quel tipo in foto perché io ho un po’ più di pancia in realtà. Ho mangiato troppo”.

In conferenza anche il centrocampista Stephen Eustaquio: “I giornali non faranno giocare meglio qualcuno come Luka Modric o lo faranno sentire più motivato. Con tutto il rispetto per la Croazia, hanno un’ottima squadra e sarà dura per noi, ma sarà dura anche per loro. Abbiamo dimostrato di poter battere il Belgio, quindi può succedere di tutto”.