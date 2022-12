Croazia, Brozovic e Lovren festeggiano con un canto dei fascisti: è bufera (VIDEO)

di Sofia Cioli 44

Continuano le polemiche sui festeggiamenti della Croazia dopo il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022. In un video che sta circolando in rete si vedono il difensore dello Zenit Dejan Lovren e il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic mentre intonano “Za Dom Spremni”, con tanto di saluto utilizzato dalle truppe fasciste croate, note come Ustascia, durante la Seconda Guerra Mondiale.